Come convincere chi vuole astenersi

Il 22 marzo si avvicina e il treno referendario corre verso la stazione, composto da quattro vagoni. Nel primo sono saliti molti passeggeri, che però all’arrivo non scenderanno dal convoglio. La scena descrive un’istantanea della campagna referendaria, con i sostenitori che vogliono convincere chi intende astenersi. La narrazione si focalizza sui partecipanti e sulle dinamiche di questa corsa elettorale.

Immagino il treno referendario, in corsa verso la stazione del 22 marzo, composto di quattro vagoni. Nel primo sono curiosamente saliti, più numerosi di tutti, quelli che all’arrivo non scenderanno neppure dal convoglio. Vi rimarranno in attesa che il treno riparta per chissà quale altra destinazione. Sono naturalmente gli astensionisti. Quelli che hanno perduto la voglia, l’interesse e quant’altro di votare, su qualsiasi cosa. Un vagone nel quale di recente Walter Veltroni, rubando il mestiere al vecchio rabdomante della società civile Giuseppe De Rita, ha intravisto più moderati che radicalizzati, non potendo fare alla buonanima di Marco Pannella il torto di chiamarli radicali. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Come convincere chi vuole astenersi Rinnovo Spalletti, la Juve vuole arrivare in tempi brevi all’accordo. Ecco la strategia per convincere il tecnicodi Redazione JuventusNews24Rinnovo Spalletti, la società bianconera vuole arrivare quanto prima all’accordo. Leggi anche: La Juventus vuole Sandro Tonali: il piano per convincere il Newcastle, a gennaio solo un rinforzo low-cost per Spalletti Una raccolta di contenuti su Come convincere chi vuole astenersi. Discussioni sull' argomento Il doppio gioco del principe saudita Mohammed bin Salman nell'attacco all'Iran: Le telefonate per convincere Trump, mentre in pubblico diceva l'opposto; Sovereign Syndicate – Recensione; MacBook Neo è il Mac che Apple doveva fare da anni; Nico Paz all'Inter, l'invenzione per convincere il fenomeno della Gen X: il Real Madrid non rimarrà indifferente. #IOVOTONO e in queste ultime settimane bisogna convincere quanti più indecisi e smontare tutte le teorie di chi vuole mettere il potere giudiziario sotto il controllo della politica. Dietro i tecnicismi di Nordio c'è un disegno ben preciso: creare una casta politica - facebook.com facebook #SerieA, è #Vergara la Rising Star di febbraio. #DeSiervo: "Bravissimo a convincere un tecnico come #Conte" x.com