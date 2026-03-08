Colpo dell’Azzurra Colli pari del Monticelli

Nella giornata di oggi, l’Azzurra Colli e il Monticelli si sono affrontati in un pareggio, mentre in Eccellenza si prepara una partita tra Fermana e Montecchio. La sfida tra Fermana e Sangiustese si svolge al Recchioni, mentre il Montecchio gioca a Montegranaro. Le due squadre si trovano a circa venti chilometri di distanza per questa giornata di calcio.

Grande attesa in Eccellenza per la sfida a distanza tra Fermana e Montecchio, che giocheranno a circa venti chilometri di differenza: Fermana al Recchioni con la Sangiustese e Montecchio di scena a Montegranaro. In Promozione il Colli vince a Porto Sant'Elpidio e accorcia a -2 dall'Aurora Treia, in campo oggi in casa contro il Camerino. Intanto si invola in Prima D l'Afc Fermo che allunga a +9 sulle inseguitrici e prenota la Promozione. Ecco il quadro completo. Eccellenza: Fabriano Cerreto-Montefano, Fermana-Sangiustese, Fermignanese-Tolentino, Jesina-Matelica, Urbino-Civitanovese, Montegranaro-MontecchioGallo, Osimana-Chiesanuova,...