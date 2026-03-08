Colpi di pistola contro uno studio dentistico del Leccese | il medico era fuori zona per lavoro

A Spongano, in provincia di Lecce, sono stati esplosi quattro colpi di pistola contro uno studio dentistico. Secondo le notizie, il medico presente in quel momento si trovava fuori zona per lavoro. Nessuna persona è rimasta ferita, e al momento non ci sono dettagli su eventuali sospetti o motivazioni dietro l’atto di violenza. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Quattro colpi di pistola sono stati sparati contro uno studio dentistico a Spongano, in provincia di Lecce. All'interno non ci sarebbe stato nessuno, il medico era fuori zona per lavoro. Spari nella notte, quattro colpi di arma da fuoco contro uno studio dentisticoÈ successo a Spongano, in piazza Babile, fra la tarda serata del 6 e le prime ore di sabato 7. Quattro colpi di pistola esplosi contro la vetrata d'ingresso di uno studio dentistico nel pieno centro del paese. È il misterioso episodio intimidatorio avvenuto nella notte tra venerdì e sabato a Spongano. Quattro fori sul portone, nessun ferito. Il medico era fuori per lavoro. Indagano i carabinieri.