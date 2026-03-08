cologno picchia la compagna in carcere per maltrattamenti

Un uomo di Cologno è stato arrestato e si trova in carcere con l’accusa di aver picchiato la compagna, provocandole lesioni. Le accuse a suo carico includono maltrattamenti in famiglia, minacce, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto, dopo che sono stati raccolti elementi che confermerebbero le accuse.

Maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Non si è fatto mancare nulla un italiano di 54 anni, che l'altra notte è stato arrestato dai carabinieri a Cologno Monzese. Dopo aver picchiato la compagna, l'uomo se l'è presa prima con gli operatori del 118 e poi anche con i militari, che erano intervenuti sul posto. Ora il malvivente si trova in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria, e dovrà rispondere di tutte queste accuse, mentre la vittima, dopo essere stata soccorsa, ha raccontato agli investigatori la sua storia di violenze fisiche e psicologiche subìte ormai da tempo.

