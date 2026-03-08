Durante il primo Gran Premio della stagione in Australia, Lawson si è fermato alla partenza, costringendo Colapinto a evitarlo di poco. La scena ha suscitato tensione tra i piloti e ha evidenziato le difficoltà legate alle partenze in questa nuova era della Formula 1. La situazione ha mostrato come le incognite durante il via possano influenzare l’andamento della corsa.

Tra le tante incognite di questa nuova era della Formula 1 c'è anche il tema delle partenze, che già nel primo Gp della stagione in Australia (guarda gli highlights) ha rischiato di creare non pochi problemi. Allo spegnimento dei semafori, Franco Colapinto ha compiuto un vero e proprio miracolo: con una manovra incredibile, il pilota argentino dell'Alpine è riuscito a evitare Liam Lawson che si era piantato pochi metri davanti a lui. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Colapinto, che paura! Lawson si pianta al via, lui lo schiva per miracolo

Argomenti discussi: F1, che rischio in partenza: l'incidente sfiorato tra Colapinto e Lawson mette dubbi sulla sicurezza.

