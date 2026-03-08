Cogliandro | La mia battaglia di mamma per chi verrà dopo di me Resta la voglia di far rumore

L'ex centrale di Perugia, recentemente licenziata dopo aver annunciato la gravidanza, ora si dedica alla cura del suo bambino di cinque mesi. In un'intervista, ha parlato della sua esperienza come madre e delle sfide affrontate nel mondo del calcio, sottolineando la volontà di continuare a parlare e fare rumore su temi legati alla maternità e alle donne nello sport.

Il 20 gennaio 2025 Asja Cogliandro, centrale della Bartoccini-Mc Restauri Perugia, scopre di aspettare un bambino. In 48 ore lo dice alla società e si ferma: basta pallavolo, basta campionato di A1 femminile, vita nuova. A luglio, Cogliandro dà un’intervista a La Stampa con un titolo eloquente: "Sono rimasta incinta e mi hanno licenziata". Nell’intervista, si parla di avvocati e accordi privati, in un clima da tribunale, più che da spogliatoio. Le sue parole: "La società mi ha detto di lasciare la casa e di restituire anche le mensilità di affitto già pagate". Sono passati più di sette mesi e, in questi giorni di celebrazione per la Festa della Donna, viene voglia di capire di più. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

