Clotilde Bersone | il mito di una donna che la storia non conosce

Tra i testi più curiosi legati alle polemiche religiose e massoniche dell’Ottocento compare il libro L’Eletta del Dragone, attribuito a una misteriosa figura femminile: Clotilde Bersone. Il racconto descrive una donna francese di origine italiana che avrebbe avuto accesso ai livelli più segreti di società iniziatiche e perfino una relazione con il futuro presidente degli Stati Uniti James Abram Garfield. Nel tempo qualcuno ha presentato questa figura come realmente esistita. Tuttavia l’analisi storica e il contesto culturale dell’epoca suggeriscono una lettura molto più prudente. Il testo attribuito a Clotilde Bersone si presenta come una sorta di autobiografia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

