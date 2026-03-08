Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026 | Franzoni in top ten Odermatt padrone
Nella classifica della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026, Marco Odermatt si mantiene al primo posto dopo lo slalom di Kranjska Gora. Franzoni entra nella top ten della classifica generale, mentre gli altri atleti continuano a competere per le posizioni di vertice. La stagione prosegue con diverse tappe in programma, attirando l’attenzione degli appassionati di sport sulla scena internazionale.
Marco Odermatt si conferma saldamente al comando della classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino dopo lo slalom di Kranjska Gora. Lo svizzero svetta con 1.530 punti e può fare affidamento su un margine di 572 lunghezze nei confronti del brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, quando mancano 6 gare alla conclusione della stagione. Giovanni Franzoni è il miglior italiano: il bresciano si trova in nona posizione. CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO. 1 ODERMATT Marco SUI 1530 2 PINHEIRO BRAATHEN Lucas BRA 958 3 MCGRATH Atle Lie NOR 844 4 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 771 5 MEILLARD Loic SUI 763 6 VON ALLMEN Franjo SUI 664 7 HAUGAN Timon NOR 631 8 SCHWARZ Marco AUT 552 9 FRANZONI Giovanni ITA 514 10 KRIECHMAYR Vincent AUT 491 CLASSIFICA SLALOM COPPA DEL MONDO SCI ALPINO. 🔗 Leggi su Oasport.it
Temi più discussi: Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2026: Laura Pirovano al comando in discesa!; Laura Pirovano, la prima vittoria in Coppa del mondo: trionfa nella discesa libera in Val di Fassa · Sci alpino; Pirovano, successo bis in discesa in Val di Fassa; Le classifiche di CdM dopo la 6^ discesa su 9: Aicher si prende 50 punti di peso, Goggia e Pirovano in corsa.
Coppa del Mondo di sci, filotto per l'Italia: Curtoni vince il Super G di Val di FassaDopo i due successi di Pirovano, oggi ottava, la spedizione azzurra fa ancora festa con la veterana e la sua quarta vittoria totale e con lo strepitoso terzo posto di Zenere. Goggia, nona, rimanda l'a ... sport.quotidiano.net
Laura Pirovano può vincere la Coppa del Mondo di discesa! La classifica a 2 gare dal termineMancano ormai solo due gare in ciascuna specialità al termine della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino femminile: per quanto concerne la discesa ... oasport.it
LAURA C’È… … non è andata via! È volata al primo posto della classifica di discesa libera con 436 punti, a +28 su Emma Aicher! Il finale di Coppa del Mondo di sci alpino sarà da tachicardia! Ma prima rivediamo l’ultima vittoria di Pirovano in Val di - facebook.com facebook
Doppietta da sogno per Pirovano! Laura vince anche la seconda discesa libera in Val di Fassa e sale in vetta nella classifica di specialità della Coppa del Mondo di sci alpino! Per approfondire bit.ly/4rdJY55 @Fisiofficial x.com