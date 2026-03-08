Classifica Coppa del Mondo maschile biathlon 2025-2026 | Eric Perrot vince l’individuale e la mass start

La stagione 2025-2026 di coppa del mondo di biathlon è iniziata il 29 novembre ad Oestersund, in Svezia, con le prime due gare, l’individuale e la mass start. Eric Perrot si è imposto in entrambe le competizioni, contribuendo a delineare la classifica generale che sarà formata da 21 eventi distribuiti su nove tappe. La prima tappa ha segnato l’inizio ufficiale della stagione.

La Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon si è aperta il 29 novembre 2025 ad Oestersund, in Svezia, sede della prima delle nove tappe in programma: non varia il numero di gare, dato che la classifica generale sarà stilata prendendo in considerazione 21 eventi. Come da regolamento, le prove dei Giochi non assegneranno punti valevoli per la Sfera di Cristallo: le gare delle Olimpiadi Invernali si svolgeranno ad Anterselva, che dunque per la stagione 2025-2026 non ospiterà prove del circuito maggiore, ma assegnerà le medaglie di Milano Cortina 2026. CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO BIATHLON MASCHILE 2025-2026. 1 PERROT Eric FRA 999 2 GIACOMEL...