cittadella trionfa in trasferta battendo la vercelli in serie c girone a

Il Cittadella ha conquistato una vittoria in trasferta contro la Pro Vercelli nella Serie C girone A, terminando la partita con un punteggio di 2-0. La squadra ha segnato due gol durante l'incontro, portando a casa i tre punti. La partita si è svolta in Piemonte, con il Cittadella che ha mantenuto il controllo del gioco dall'inizio alla fine.

CITTADELLA – La squadra del Cittadella ha completato una prestazione convincente, conquistando tre punti fondamentali nella sfida contro la Pro Vercelli. Il match, valido per la Serie C girone A, si è svolto allo stadio Silvio Piola di Vercelli e si è concluso con un netto 2-0 per gli ospiti. Questa vittoria rappresenta un significativo passo avanti nella lotta per le posizioni di vertice della classifica. Nel primo tempo, entrambe le squadre hanno mostrato grande intensità e attenzione difensiva, dando vita a una partita equilibrata e combattuta.

