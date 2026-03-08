Cinturrino l' allarme bomba al tribunale di Milano fa slittare l' udienza per i domiciliari | si va al 17 marzo

Un allarme bomba al tribunale di Milano ha causato lo slittamento dell'udienza prevista per decidere sulla scarcerazione di un imputato. L'udienza, inizialmente fissata, è stata rinviata al 17 marzo a causa del sospetto di una minaccia. Nessun dettaglio su eventuali sviluppi o persone coinvolte è stato fornito al momento.

I nuovi avvocati di Carmelo Cinturrino hanno ottenuto di spostare la data dell’udienza al tribunale del riesame per chiedere gli arresti domiciliari per il loro assistito. I legali non hanno avuto accesso alle carte della sentenza del gip a causa dell’allarme bomba al tribunale di Milano e quindi è stato concesso loro più tempo. Rinviata l'udienza per la scarcerazione di Cinturrino I nuovi avvocati e l'allarme bomba La posizione di Cinturrino dopo il cambio di avvocati Rinviata l’udienza per la scarcerazione di Cinturrino Nella giornata di domani lunedì 9 marzo avrebbe dovuto tenersi l’udienza davanti al tribunale del riesame per la richiesta di arresti domiciliari per Carmelo Cinturrino, il poliziotto accusato di omicidio volontario durante un’operazione antidroga a Rogoredo, a sud di Milano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

