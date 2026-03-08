Cingoli si espande l’attività del gruppo di Artigiana Elettrika

Il gruppo di Artigiana Elettrika ha ampliato le proprie attività nella frazione Moscosi di Cingoli, un’area dell’entroterra del comprensorio. La società, con sede nella frazione, si occupa di servizi e lavori nel settore elettrico. L’espansione riguarda nuove iniziative e progetti in corso, con un potenziamento delle risorse e delle competenze locali. La presenza e le attività della ditta continuano a crescere nel territorio.

Dalla frazione Moscosi di Cingoli, nell’entroterra del comprensorio, in cui ha la propria sede operativa, ha compiuto un’altra significativa e importante tappa l’espansione del gruppo di Artigiana Elettrika, entrata ora a far parte in maggioranza della Sgr Efficienza energetica, grande e storica realtà italiana nella comunicazione e distribuzione di energia, che ne ha acquisito l’80% delle quote. Artigiana Elettrika ha già esteso la sua base nelle Marche: è presente in piena attività a Jesi, Staffolo e Pesaro. La società Elettrika opera da tredici anni nello specifico settore, producendo impianti fotovoltaici d’avanguardia civili e industriali, d’illuminazione, forza motrice, telefonici, per trasmissione dati, rilevazione antincendio, antintrusione, tv e satellitari, controllo di accessi, idraulici e termici, domotica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

