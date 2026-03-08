Cina | La guerra con l’Iran non doveva accadere

Il ministro degli Esteri cinese ha affermato che la guerra con l’Iran “non sarebbe mai dovuta accadere” e ha sottolineato che non apporta benefici a nessuno. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto in cui si discute di tensioni tra le due nazioni, evidenziando la posizione ufficiale della Cina sulla questione. Nessun altro dettaglio o commento è stato fornito in merito.

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha dichiarato che la guerra con l'Iran "non sarebbe mai dovuta accadere" e che non porta benefici a nessuno. Il capo della diplomazia di Pechino ha chiesto la cessazione immediata delle azioni militari e il ritorno al tavolo dei negoziati. Wang ha rilasciato le dichiarazioni durante una conferenza stampa a margine della sessione annuale dell'Assemblea Nazionale del Popolo. Secondo il ministro, l'uso della forza non è la soluzione ai problemi e il confronto militare rischia solo di generare nuovo odio e ulteriori crisi.