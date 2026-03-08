Cigno reale a Crotone | ritorno in area industriale

Un cigno reale è stato avvistato di nuovo alla foce del torrente Passovecchio a Crotone, tornando in un’area industriale dismessa. La presenza dell’animale ha attirato l’attenzione di alcuni abitanti e appassionati di natura, che hanno segnalato il suo ritorno. La zona, che in passato era soggetta a attività industriali, ora risulta frequentata anche per la presenza di questa specie.

Un cigno reale ha fatto ritorno alla foce del torrente Passovecchio a Crotone, trasformando un’area industriale dismessa in rifugio naturale. L’avvistamento, confermato dal Circolo Ibis, evidenzia il valore ecologico di questi spazi e richiama l’urgenza della protezione ambientale. L’uccello, appartenente alla famiglia degli Anatidi, si distingue per il collo arcuato, la piuma bianca e il becco arancione con base nera. La sua presenza nelle acque basse e nella vegetazione palustre conferma che la zona offre condizioni ideali per l’avifauna in transito o svernamento. Il Ritorno Inaspettato nell’Area Industriale. Le acque della foce del Passovecchio, situate dietro le vecchie fabbriche della città pitagorica, hanno accolto nuovamente questa specie rara. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cigno reale a Crotone: ritorno in area industriale Leggi anche: Scoperte tre discariche abusive nell'area industriale Leggi anche: Solofra, rifiuti pericolosi nell’area industriale: denunciato imprenditore