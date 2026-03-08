Una densa nube nera ha coperto Tehran dopo gli attacchi avvenuti nella notte, causando un cielo oscurato e piogge acide sulla città. Le autorità hanno consigliato ai cittadini di non uscire di casa. Un inviato della CNN ha descritto la scena come “simile all’inferno”. Il cielo plumbeo e le precipitazioni corrosive hanno suscitato preoccupazione tra la popolazione.

Una densa nube nera ha avvolto Tehran dopo gli attacchi sferrati la scorsa notte dalle forze statunitensi e israeliane contro diversi depositi di carburante e raffinerie di petrolio attorno alla capitale, secondo quanto riferito dai corrispondenti sul posto dell’emittente televisiva in lingua araba “al Jazeera”.? BREAKING: ISRAEL JUST DESTROYED IRAN’S OIL INFRASTRUCTURE THE SAME THING THEY DID TO GULF COUNTRIES ALSO, ANOTHER BIG UPDATE JUST CAME OUT, READ THE FULL TWEET BELOW TRUST ME IRAN IS ABOUT TO PAL. Show more https:t.co6csZZJMQgY pic.twitter.comKGAoFgXZ8b — The Unknown Millionaire (@theUMreal) March 7, 2026 Secondo la testimonianza, nella capitale è quasi buio nonostante sia già sorto il sole, e persino la pioggia caduta in città è di colore nero. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Cielo nero e piogge acide su Teheran: "Non uscite di casa". L'inviato Cnn: "Sembra l'inferno" (video)

