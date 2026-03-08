Ciclismo giovani talenti e nuovi sponsor | presentata la stagione 2026 del Team Technipes

Sabato 7 marzo nel Salone dell'Arengo del Palazzo del Podestà a Faenza si è svolta la presentazione ufficiale della stagione 2026 del Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone. Alla cerimonia hanno partecipato i rappresentanti del team, i giovani talenti in squadra e alcuni sponsor. L'evento ha segnato l'inizio della nuova annata ciclistica con l'annuncio di nuovi sponsor e l'attenzione rivolta ai giovani atleti.

Sabato, 7 marzo, nel Salone dell'Arengo del Palazzo del Podestà nel pieno centro storico di Faenza, si è tenuta la presentazione ufficiale del Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone. Una giornata conviviale che ha rappresentato l'occasione per svelare le novità della stagione 2026 e per una foto di gruppo in piazza del Popolo a Faenza, città in cui ha sede il team guidato dal presidente Gianni Carapia fin dal 2019, anno di avvio del progetto nato da un'idea di Davide Cassani, promosso e sostenuto da Regione Emilia-Romagna, Apt Servizi Emilia Romagna e Consorzio Terrabici. Al tavolo dei relatori Niccolò Bosi, consigliere...