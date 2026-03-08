Chiude per due giorni il plesso Pascoli | Sospetta lesione in una parete

Il plesso Pascoli di piazza De Sanctis a Foggia resterà chiuso per due giorni a causa di una sospetta lesione in una parete. La decisione è stata presa dall’amministrazione scolastica in seguito a un controllo tecnico. La scuola, parte dell'istituto comprensivo ‘Santa Chiara-Pascoli-Altamura’, sarà temporaneamente inattiva fino a quando non verranno completate le verifiche e gli interventi necessari.

Chiude per due giorni, per una “sospetta lesione in una parete”, il plesso di piazza De Sanctis dell’istituto comprensivo ‘Santa Chiara-Pascoli-Altamura’ di Foggia. Sabato 7 marzo, i Vigili del Fuoco hanno effettuato un sopralluogo e, all’esito delle ispezioni, hanno riscontrato alcune criticità e disposto prescrizioni. A destare preoccupazione, in particolare, è stata una crepa nell’immobile. A chiamare i vigili del fuoco è stata proprio la dirigente scolastica, per sincerarsi delle condizioni di sicurezza dell’edificio. Ha segnato il potenziale rischio strutturale e ha chiesto un'immediata verifica tecnica e la messa in sicurezza. Su una parete aveva rilevato “una lesione passante con andamento diagonale”. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

