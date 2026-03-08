chiesa nuova cantieri per la metro c e gli alberi traslocano in vivaio

A Roma, i lavori per la metropolitana C alla Chiesa Nuova sono iniziati, e nel contempo alcuni alberi sono stati trasferiti in un vivaio. Recentemente, sono stati tagliati alcuni cipressi vicino al Mausoleo di Augusto, suscitando polemiche. La questione degli alberi più amati dai romani torna alla ribalta, mentre il Comune si occupa delle operazioni di trasloco e delle nuove attività sul cantiere.

Dopo il taglio dei cipressi del Mausoleo di Augusto, il Campidoglio rischia di finire di nuovo nella bufera a causa della gestione degli alberi a cui i romani sono più affezionati. Stavolta il caso riguarda le energiche potature (leggasi: capitozzature) a cui sono state sottoposte le Pawlonie di piazza della Chiesa Nuova, dove è partito nei giorni scorsi il cantiere per la realizzazione di una nuova fermata della metro C. Residenti e associazioni ambientaliste, praticamente sotto shock, hanno tempestato i social di foto degli alberi ridotti a poco più che monconi, ma l’assessorato all’Ambiente di Roma Capitale assicura che stavolta ci sarà un lieto fine. 🔗 Leggi su Iltempo.it

