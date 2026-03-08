Chiesa e Verratti inclusi nella lista preliminare dell’Italia per i playoff Mondiali

La nazionale italiana ha pubblicato la lista preliminare per i playoff mondiali, includendo sia Chiesa che Verratti. Entrambi i giocatori sono stati convocati e si preparano a tornare in azione con la maglia azzurra. La selezione comprende diversi calciatori che parteciperanno alla fase successiva della competizione. La lista ufficiale sarà comunicata nelle prossime settimane.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Giovedì sono emerse notizie che indicano come Federico Chiesa e Marco Verratti abbiano la possibilità di essere convocati per il team nazionale italiano durante la campagna di playoff per la Coppa del Mondo, prevista per la fine di questo mese. Entrambi figurano nella lista preliminare di Gennaro Gattuso per le prossime sfide. L’Italia è attesa a Bergamo il 26 ottobre per affrontare l’Irlanda del Nord nel semifinale dei playoff. La squadra vincente di questo incontro dovrà poi vedersela in trasferta contro una tra Galles e Bosnia ed Erzegovina il 31 marzo, per una sfida decisiva che garantirà l’accesso al torneo finale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

