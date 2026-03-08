Benvenuti a questa nuova puntata di Chiedilo a Zona Wrestling, dedicata agli appassionati di wrestling. In questa edizione si affrontano le ultime novità e aggiornamenti che si stanno verificando nel mondo del wrestling, con particolare attenzione agli eventi in corso e alle storyline più recenti. La puntata arriva in un momento cruciale, poco prima dell’inizio della Road to Wrestlemania.

Buona domenica amici appassionati di Wrestling e benvenuti ad una nuovissima edizione del Chiedilo a Zona Wrestling, che si colloca giusto all’inizio della vera e propria Road to Wrestlemania. Siamo arrivati al capitolo 807 e come sempre, da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. 1.Le domande che verranno prese in considerazione saranno quelle giunte entro le 12.00 di ogni Sabato (di Venerdì, nelle settimane in cui andrà in scena un evento in PPV WWE). Le domande che arriveranno dopo quell’ora, saranno prese in considerazione per la Domenica successiva, a meno che non si tratti di domande scadute (che riguardavano Show che si sono svolti durante quella settimana). 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Chiedilo a Zona Wrestling #807

Chiedilo a Zona Wrestling #796Buona domenica a tutti quanti amici appassionati di Wrestling e benvenuti all’edizione numero 796 della rubrica di domande e risposte più attesa...

Chiedilo a Zona Wrestling #797Buona domenica a tutti amici appassionati di Wrestling e benvenuti all’edizione numero 797 della rubrica più attesa della settimana.

Aggiornamenti e notizie su Zona Wrestling.

Discussioni sull' argomento Chiedilo a Zona Wrestling rinviato; Chiedilo a Zona Wrestling rinviato.

Chiedilo a Zona Wrestling #806Bentrovati amici di Zona Wrestling e benvenuti ad una nuova edizione della rubrica di domande e risposte più attesa della settimana. Edizione numero 806, l’ultima prima di Elimination Chamber. Non per ... zonawrestling.net

Chiedilo a Zona Wrestling #643Buona Natale a tutti amici di Zona Wrestling e benvenuti ad una edizione molto, molto speciale del Chiedilo a Zona Wrestling, in questo 25 dicembre 2022. Rubrica immancabile, anche in questo giorno ... informazione.it

Zona Wrestling. . Un vero fenomeno del wrestling in Italia che per anni ha condotto WWE News su Sportitalia. A farci compagnia nella nostra analisi di WWE Elimination Chamber, il graditissimo ritorno del solo e unico, Stefano Benzi. LINK DONAZIONI: ht - facebook.com facebook

VIDEO: WOW Women of Wrestling del 07.03.2026 x.com