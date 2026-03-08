Chi vincerebbe se si votasse oggi Ultimo clamoroso sondaggio sorpresa | un partito importante fuori dal parlamento

Se si votasse oggi, un nuovo sondaggio rivela che un partito di rilievo potrebbe rimanere fuori dal parlamento. La rilevazione fotografa la situazione attuale dei consensi e indica quali forze politiche avrebbero chances di entrare, mentre altre rischiano di essere escluse. La percentuale di voti ottenuta da ciascuna formazione mostra uno scenario ancora fluido e in continua evoluzione.

Se si votasse oggi, chi avrebbe davvero la strada spianata verso Palazzo Chigi? Il sondaggio BiDiMedia di marzo 2026 prova a rispondere con una fotografia aggiornata delle intenzioni di voto e, soprattutto, con una simulazione basata sulla nuova legge elettorale depositata dalla maggioranza alla Camera il 26 febbraio 2026. Il punto chiave è semplice (e molto "politico"): un modello proporzionale con un forte premio di governabilità alla coalizione prima classificata che supera il 40% dei voti. Obiettivo dichiarato: più stabilità politica e maggioranze più nette in Parlamento.

