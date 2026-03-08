La cerimonia degli Oscar 2026 si avvicina e tra i film in corsa per il premio di miglior film ci sono diverse pellicole, tra cui

La notte degli Oscar si sta avvicinando, e i candidati a vincere i premi più prestigiosi del mondo del cinema sono tutti interessanti, alcuni discussi e altri meno, ma tutti meritevoli di un approfondimento. Quest’ultimo anno i candidati sono tutti molto diversi tra loro e le scelte sono state discusse; ci sono stati tanti film esclusi che secondo il pubblicano meritavano almeno una nomination, ma anche tanti titoli che hanno stupito e sorpreso gli spettatori. Per questo, mi sembra doveroso approfondire il discorso di almeno quelli che sono i film candidati al premio più ambito: l’ Oscar al Miglior film 2026. In questo articolo parleremo di Hamnet – Nel nome del figlio. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Chi vincerà l’Oscar come miglior film nel 2026? – Parliamo di Hamnet – Nel nome del figlio

Oscar 2026, chi vincerà? Le nostre previsioniMolto resta ancora incerto, cosa insolita a questo punto della corsa, ma ecco chi, secondo noi, la spunterà come miglior film, miglior attore e in ogni altra categoria degli Oscar (cortometraggi inclu ... vanityfair.it

Jessie Buckley in gara per l'Oscar, 'Hamnet, amore e arte trasformano il dolore'(di Lucia Magi) La award season ha già una stella. Dopo i premi dei giornalisti di spettacolo, il Critics Choice Award e il Golden Globe, Jessie Buckley, a quattro anni dalla nomination come attrice ... ansa.it

È il suo momento. Ha appena vinto il Bafta per “Hamnet”, dopo il Golden Globe e il Critics Choice Award. Ed è in corsa per gli Oscar. Parliamo di Jessie Buckley, una delle interpreti più magnetiche della sua generazione. Capace di tenere insieme intensità em - facebook.com facebook