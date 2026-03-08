Chi sono l’ex moglie e i figli di Salvo Sottile Sarah Varetto Giuseppe e Maya

Sarah Varetto è conosciuta come ex moglie di Salvo Sottile, con cui è stata legata per quindici anni. Dalla loro relazione sono nati due figli, Giuseppe e Maya. Il loro primo incontro risale a diversi anni fa, e da allora hanno mantenuto un legame che ha attirato l’attenzione dei media. La loro storia ha avuto un ruolo nella vita privata di Sottile e dei suoi familiari.

Per 15 anni Sarah Varetto è stata legata al collega Salvo Sottile e il primo incontro è avvenuto nei corridoi di Sky: l’iniziale antipatia reciproca ha portato alla nascita di un sentimento fortissimo, coronato dalle nozze e dalla nascita di due figli: Giuseppe (chiamato così in onore del padre di Salvo, celebre cronista siciliano) e Maya, arrivati rispettivamente nel 2004 e nel 2010. I rapporti oggi tra loro sono più che buoni, come spiegato dal conduttore: “Ancora oggi facciamo molte cose insieme. Andiamo spesso a pranzo o cena. Il nostro legame si è trasformato e siamo diventati buoni amici, non solo per il bene dei nostri figli. Sicuramente questo ci ha permesso di condividere la vita dei ragazzi in modo molto sereno: ognuno di noi li vede quando vuole, ma spesso stiamo tutti insieme”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi è Sarah Varetto, l’ex moglie di Salvo Sottile: “Siamo diventati buoni amici”La giornalista Sarah Varetto è l’ex moglie di Salvo Sottile: i due sono convolati a nozze nel 2004, per poi separarsi nel 2019: dalla loro unione...

