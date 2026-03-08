chi sono i loewe boys che hanno conquistato parigi con la loro prima collezione menswear

I Loewe Boys sono un duo che ha attirato l’attenzione a Parigi presentando la loro prima collezione menswear. Poco prima della sfilata di Loewe AutunnoInverno 2026, Jack McCollough e Lazaro Hernandez sono stati visti fare acquisti nello stesso negozio della collezione. La loro presenza ha suscitato interesse tra addetti ai lavori e appassionati di moda, consolidando la loro posizione emergente nel settore.

Un paio di giorni prima della sfilata di Loewe AutunnoInverno 2026, Jack McCollough e Lazaro Hernandez stavano facendo shopping nella loro stessa collezione. «Queste le voglio per me», ha detto Hernandez, afferrando una sneaker slip-on piatta con punta in gomma che sembrava un incrocio tra una scarpa da scoglio e una scarpa da arrampicata. Davanti a uno scaffale di borse in una gamma arcobaleno di camosci nel loro luminoso studio di design parigino, Hernandez ha preso una deliziosa valigetta nera in nabuk dalle forme arrotondate. «Prendo questa», ha aggiunto. «Bene! Perché io ho preso quella marrone», ha risposto McCollough. Per i partner creativi e di vita si trattava di un’esperienza nuova ed entusiasmante. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

