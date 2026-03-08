Un dibattito acceso riguarda la possibilità che il Como possa qualificarsi in Champions League. Paolo Ziliani, giornalista del Fatto Quotidiano, ha sollevato questa domanda nel suo approfondimento su Substack, mettendo in discussione l’eventualità che una squadra come il Como possa entrare nella prestigiosa competizione europea. La questione sta attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori.

Il Como in Champions League? Questa la domanda che si pone oggi Paolo Ziliani, giornalista del Fatto Quotidiano su Substack. Ecco cosa scrive: “A 10 giornate dalla fine i denigratori di Fabregas scoprono che lo snobbato allenatore ‘giochista’ è diventato il miglior ‘giochista-risultatista’ del campionato La vittoria di ieri a Cagliari ha issato momentaneamente il Como al 4° posto ex aequo con la Roma (che gioca oggi a Marassi contro il Genoa) e a +1 sulla Juventus: continuare a far finta che i ragazzi di Fabregas siano solo degli imbucati alla festa non è più possibile. Anche perchè domenica il calendario propone Como-Roma: e come si dice in... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Chi si qualificherà in Champions? Conte deve fare attenzione anche all’imbucato Como (Ziliani)

Mobilità docenti 2026, chi richiede sia trasferimento che passaggio di ruolo deve fare attenzione a cosa prevaleIl passaggio di ruolo prevale sul trasferimento per il docente che chiede ambedue i movimenti.

Ferrara: “Il Napoli si qualificherà per la Champions, è l’unica che ha avuto un andamento più regolare in campionato”Ciro Ferrara, protagonista a margine dell’inaugurazione, da parte di Ea Sports e Lega Calcio Serie A del nuovo campo dell’oratorio di Santa Maria...

Una raccolta di contenuti su Chi si qualificherà in Champions Conte....

Temi più discussi: In Argentina hanno approvato una riforma per cui la squadra che arriva nona in campionato si qualificherà alla Copa Libertadores, ma la cosa è meno assurda di quello che sembra; Qualificazioni Mondiali, la svolta del CT Gattuso per rilanciare l'Italia: torna Chiesa, e non mancano le sorprese; Quote passaggio turno Champions League 2026, le scommesse sugli Ottavi; Chi è Angie, la cantante di Amici 2025 passata al Serale.

Chi si qualificherà in Champions? Ziliani: Attenzione agli imbucati, non si può più fare finta di nullaSe lo scudetto sembra essere già assegnato con l'Inter che può chiudere i conti stasera nel derby di ritorno contro il Milan, la lotta per un posto nella prossima Champions League è più aperta che mai ... msn.com

Serie A, la Champions vale oro: chi si qualificherà secondo l'algoritmoTra chi, come la Dea, è in cima al monte dei desideri e chi, come il Milan, ha già la lingua di fuori ancor prima di cominciare la salita, ci sono le contendenti della corsa Champions. Benvenuti alla ... corrieredellosport.it

Flat tax, chi guadagna di più (e da quando) sugli stipendi - facebook.com facebook

Ascolti tv 7 marzo: chi ha vinto tra #cepostaperte e #SanremoTop, i dati di Gerry Scotti e De Martino x.com