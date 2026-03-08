Senhit è la cantante che ha vinto il San Marino Song Contest 2026 e sarà la rappresentante del piccolo stato all’Eurovision di Vienna, che si svolgerà dal 12 al 16 maggio. La Repubblica di San Marino ha annunciato ufficialmente la sua selezione, confermando la partecipazione della artista all’evento musicale internazionale. Si ipotizza anche la possibile collaborazione con Boy George per la manifestazione.

La Repubblica di San Marino ha sciolto le riserve sul proprio rappresentante per l’ Eurovision Song Contest 2026, che si terrà a Vienna dal 12 al 16 maggio. A trionfare nella finale del San Marino Song Contest, svoltasi il 6 marzo 2026 presso il Teatro Nuovo di Dogana e condotta da Simona Ventura, è stata la cantante bolognese Senhit. L’artista ha convinto la giuria di qualità, composta da Morgan, Iva Zanicchi e Red Ronnie, grazie al brano “Superstar”, che vanta la prestigiosa collaborazione internazionale dell’icona pop britannica Boy George. Senhit Zadik Zadik, nata a Bologna il 1º ottobre 1979 da genitori eritrei, rappresenta una delle figure più eclettiche del panorama musicale italiano. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Chi è Senhit, la vincitrice del San Marino Song Contest 2026 che (forse) porterà Boy George all’Eurofestival

