Mojtaba Khamenei è il figlio della precedente Guida Suprema dell'Iran e ha recentemente assunto questa posizione di potere. È considerato una figura influente all’interno del sistema politico iraniano, nota per la sua forte presenza e per il ruolo che ricopre nello Stato. La sua nomina ha attirato l’attenzione di osservatori e media internazionali, che seguono con attenzione le evoluzioni della leadership nel paese.

La nuova Guida Suprema dell'Iran è figlio di quella precedente, nonché una persona molto temuta e influente all'interno del regime Domenica notte l’Iran ha annunciato che la prossima Guida Suprema, cioè il capo politico, religioso e militare del paese, sarà Mojtaba Khamenei, figlio di Ali Khamenei, ucciso sabato 28 febbraio nel primo giorno di guerra degli Stati Uniti e di Israele contro il regime iraniano. Mojtaba Khamenei prenderà quindi il posto del padre, che era Guida Suprema dal 1989: sarà il terzo a ricoprire questo ruolo dalla Rivoluzione islamista del 1979. Mojtaba Khamenei ha 56 anni ed è il secondogenito di Ali Khamenei: il suo nome in arabo significa “prescelto”. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Chi è Mojtaba Khamenei, nuova Guida Suprema. L'Assemblea degli Esperti iraniana ha eletto il figlio di Ali Khamenei, Mojtaba, come nuova Guida Suprema, su indicazione delle Guardie...

Chi è Mojtaba Khamenei la nuova Guida Suprema dell'Iran. L'Assemblea degli Esperti iraniana ha eletto il figlio di Ali Khamenei, Mojtaba, come nuova Guida Suprema, su indicazione delle Guardie...

