Chi è Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema

L’Iran ha annunciato il nome del suo nuovo leader e si tratta di Mojtaba Khamenei, figlio del precedente Guida Suprema, Ali Khamenei. La decisione è stata comunicata ufficialmente e Mojtaba Khamenei assume ora il ruolo di massimo rappresentante del paese. La nomina segna un passaggio importante nella leadership iraniana e ha attirato l’attenzione internazionale.

L'Assemblea degli Esperti iraniana ha eletto il figlio di Ali Khamenei, Mojtaba, come nuova Guida Suprema, su indicazione delle Guardie Rivoluzionarie L’Iran avrebbe scelto il suo nuovo leader. Si tratterebbe di Mojtaba Khamenei, figlio del defunto Ali Khamenei. Non c’è ancora l’ufficialità di Teheran, anche se fonti all’interno del Paese hanno riferito al canale di opposizione Iran International che l’Assemblea degli Esperti, ossia l'organo deputato ad eleggere la nuova Guida suprema, ha optato per Mojtaba. Ecco che cosa sappiamo sul suo conto. In attesa di ulteriori informazioni, il nome di Mojtaba Khamenei figurava tra i papabili successori di Ali Khamenei. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chi è Mojtaba Khamenei, nuova Guida Suprema Chi è Mojtaba Khamenei la nuova Guida Suprema dell'IranL'Assemblea degli Esperti iraniana ha eletto il figlio di Ali Khamenei, Mojtaba, come nuova Guida Suprema, su indicazione delle Guardie... Mojtaba Khamenei, chi è la nuova Guida Suprema dell’IranIl secondogenito dell’ayatollah ucciso nei raid di Israele e Usa sarebbe stato scelto dall’Assemblea degli Esperti iraniana su indicazione dei... Iran, chi è Mojtaba Khamenei, probabile nuova guida suprema Contenuti e approfondimenti su Mojtaba Khamenei. Temi più discussi: Chi è Mojtaba Khamenei, l’erede prediletto dell’ayatollah sostenuto dall’ala dura dei pasdaran; Iran, figlio di Khamenei principale candidato a nuova Guida Suprema. Ecco chi è; Chi è Mojtaba Hosseini, figlio di Khamenei, probabile nuova Guida suprema dell'Iran (a cui il padre aveva già spianato la strada ); Mojtaba, chi è il successore di Khamenei. Iran, Mojtaba Khamenei: chi è la possibile nuova Guida SupremaDalle stanze segrete del potere al trono di Teheran: per Mojtaba Khamenei, secondogenito dell'Ayatollah Ali Khamenei, sembra mancare solo l'ufficialità per diventare la ... ilgazzettino.it Mojtaba Khamenei, chi è la possibile nuova Guida Suprema: il patrimonio milionario, il matrimonio (senza figli) e quei viaggi misteriosi a LondraDalle stanze segrete del potere al trono di Teheran: per Mojtaba Khamenei, secondogenito dell'Ayatollah Ali Khamenei, sembra mancare ... msn.com Chi è Mojtaba Khamenei, la nuova Guida suprema dell'Iran #iran x.com ALLARME A LONDRA: MOJTABA KHAMENEI POSSIEDE APPARTAMENTI CON VISTA SU AMBASCIATA ISRAELIANA Mojtaba Khamenei, figlio dell'ex Guida Suprema Ali Khamenei, possiede due appartamenti di lusso con vista sull'ambasciata israeliana a - facebook.com facebook