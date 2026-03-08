Chi è Mojtaba Khamenei il falco della teocrazia alleato dei pasdaran

Mojtaba Khamenei, secondo figlio dell'Ayatollah Ali Khamenei, è noto come una figura influente all'interno della leadership iraniana. Le sue attività e i suoi ruoli sono strettamente legati alle istituzioni di potere del paese, in particolare ai pasdaran. Le sue posizioni e le sue mosse nel mondo politico e militare iraniano attirano l’attenzione di osservatori e analisti. La sua eventuale ascesa al ruolo di Guida Suprema appare come un passo imminente nel panorama politico nazionale.

Dalle stanze segrete del potere al trono di Teheran: per Mojtaba Khamenei, secondogenito dell’Ayatollah Ali Khamenei, sembra mancare solo l’ufficialità per diventare la Guida Suprema dell’Iran in un’eredità di sangue che sfida la storia e il popolo. Nato a Mashhad l’8 settembre del 1969, per decenni non ha cercato i riflettori, preferendo controllarli. E ora, dopo la morte del padre, il figlio prediletto si appresta a essere il terzo capo supremo nella storia della Repubblica Islamica dopo aver costruito il suo potere nel silenzio dei corridoi del Beit-e Rahbari, l’ufficio della Guida Suprema, tessendo una tela mentre i presidenti passavano e le piazze bruciavano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

ULTIM'ORA: #Mojtaba #Khamenei è la guida suprema. Ufficializzata la scelta della guida suprema della Repubblica islamica in #Iran, come era prevedibile è il secondogenito del defunto Khamenei. Ali Hosseini Shokouri, membro dell'Assemblea degli esperti x.com

ALLARME A LONDRA: MOJTABA KHAMENEI POSSIEDE APPARTAMENTI CON VISTA SU AMBASCIATA ISRAELIANA Mojtaba Khamenei, figlio dell'ex Guida Suprema Ali Khamenei, possiede due appartamenti di lusso con vista sull'ambasciata israeliana a - facebook.com facebook