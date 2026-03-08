L’arcivescovo italiano Gabriele Giordano Caccia è stato nominato nunzio apostolico negli Stati Uniti d’America dal Papa Leone XIV. La nomina avviene in un momento di particolare rilevanza e rappresenta un passaggio importante per i rapporti tra la Santa Sede e gli Stati Uniti. Caccia, già coinvolto in altri incarichi diplomatici, assume ora un ruolo chiave in un contesto internazionale complesso.

Papa Leone XIV ha nominato l’arcivescovo Gabriele Giordano Caccia nunzio apostolico negli Stati Uniti d’America. Una scelta di particolare rilievo che porta la firma del cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, legato da tempo al presule da un rapporto di stima e amicizia. La decisione di inviare un diplomatico italiano a Washington rappresenta un passaggio decisivo sia per la vita della Chiesa sia per gli equilibri internazionali, in un momento storico che coincide con il 250° anniversario della nascita degli Stati Uniti. Monsignor Caccia, fino a questo momento osservatore permanente della Santa Sede presso l’Organizzazione.... 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Chi è Gabriele Caccia, l’arcivescovo italiano mandato da Parolin a Washington in un momento cruciale

Vaticano, Papa Leone XIV nomina Gabriele Caccia nunzio a WashingtonIl Tempo lo aveva anticipato più di tre settimane fa, esattamente il 14 febbraio, in un articolo dedicato agli spostamenti che Papa Leone XIV sta...

Bologna, prosegue il momento no dei rossoblù: Italiano a caccia della cura! Numeri e statisticheCalciomercato Milan, un nuovo talento nel mirino dei rossoneri: l’obiettivo è un difensore del Real Madrid! Calciomercato Juventus: tre colpi a...

Contenuti utili per approfondire Gabriele Caccia.

Temi più discussi: Gabriele Caccia nunzio negli Usa: una missione al servizio della comunione e della pace; Chi è l'arcivescovo italiano Gabriele Caccia, nuovo nunzio apostolico negli Stati Uniti; Papa Leone nomina mons. Caccia nunzio apostolico negli Usa, chi è l'italiano scelto per la sede diplomatica chiave; L’ arcivescovo Gabriele Caccia nuovo nunzio apostolico negli Usa.

Chi è Gabriele Caccia, l’arcivescovo italiano mandato da Parolin a Washington in un momento crucialePapa Leone XIV ha nominato l’arcivescovo Gabriele Giordano Caccia nunzio apostolico negli Stati Uniti ... msn.com

Papa Leone nomina mons. Caccia nunzio apostolico negli Usa, chi è l'italiano scelto per la sede diplomatica chiaveMonsignor Gabriele Giordano Caccia è il nuovo Nunzio apostolico negli Usa. Lo ha nominato Papa Leone dopo avere accolto, per raggiunti limiti di età, le dimissioni del cardinale Christophe Pierre. La ... adnkronos.com

Vaticano, Papa Leone XIV nomina Gabriele Caccia nunzio a Washington - facebook.com facebook

La scelta di #GabrieleCaccia rispecchia la tradizione della diplomazia vaticana, che privilegia figure capaci di coniugare competenza istituzionale, sensibilità pastorale e capacità di dialogo. x.com