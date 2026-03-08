Filippo Gili e Vanessa Scalera sono una coppia che sta insieme da quasi 15 anni, con una relazione iniziata nel 2012. Non hanno figli e vivono il loro rapporto senza pianificare un matrimonio. La loro storia è nota nel mondo dello spettacolo e viene spesso menzionata in contesti pubblici. Gili e Scalera condividono la vita senza formalizzare il loro legame con un’unione civile o un matrimonio.

Filippo Gili e Vanessa Scalera stanno insieme da quasi 15 anni, la coppia è legata dal 2012 e non ha figli. In un’intervista pubblicata da Tv Sorrisi e Canzoni Filippo Gili aveva detto sulla relazione con Valessa Scalera: “Vanessa e io stiamo insieme da tempo. Negli anni abbiamo anche lavorato insieme sul palcoscenico, ma non mi faccia dire di più. Ora i riflettori devono essere tutti sulla bravura di Vanessa come attrice, non sulla nostra coppia, e io sono davvero felice per lei, che ha un grande talento e merita tutto l’amore del pubblico più vasto possibile“. Chi è il compagno di Vanessa Scalera. Filippo Gili è il compagno di Vanessa Scalera, un nome di spicco nel teatro italiano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Filippo Gili, il compagno di Vanessa Scalera: “Non vogliamo sposarci”

Giuseppe Mandrake con Vanessa Scalera nel cast di Imma TataranniIl comico brindisino interpreterà il ruolo di un “agente immobiliare un po' fastidioso” nella serie Tv Rai.

Vanessa Scalera, addio a Imma Tataranni dopo 5 stagioni: “Di lei ho amato l’onestà”Vanessa Scalera torna nei panni del sostituto procuratore di Matera, Imma Tataranni.

Contenuti e approfondimenti su Filippo Gili.

Temi più discussi: Vanessa Scalera: gli inizi, la trasformazione per la serie su Avetrana, la vita privata riservata, 7 segreti; Vanessa Scalera, dagli inzi al grande successo: Non mi sono mai abbattuta; Dopo quattro stagioni: Vanessa Scalera lascia Imma Tataranni: Ho bisogno di nuovi stimoli | blue News; Vanessa Scalera lascia Imma Tataranni: 'Ho bisogno di nuovi stimoli'.

Filippo Gili, chi è il compagno di Vanessa Scalera e perché non sono sposati/ Quando ci sposiamo? Mai!Filippo Gili, chi è il compagno di Vanessa Scalera e perché non sono sposati: Quando ci sposiamo? Mai!, riserbo massimo e zero gossip ... ilsussidiario.net

Chi è Filippo Gili, il compagno di Vanessa Scalera: Non vogliamo sposarciFilippo Gili e Vanessa Scalera stanno insieme da quasi 15 anni, la coppia è ... msn.com

VANESSA SCALERA torna a teatro con “La sorella migliore”! Un intenso dramma familiare scritto da Filippo Gili che mette in scena sentimenti forti come amore, senso di colpa e rimorso, in un turbinio di emozioni e riflessioni morali. Vanessa Scalera è la pro - facebook.com facebook