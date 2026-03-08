Tra vent'anni, chi si siederà ancora alla Scala per assistere a un'opera? Durante una conversazione, una donna seduta alla mia destra ha commentato con sorpresa il modo in cui alcune donne si presentano oggi, definendo il loro abbigliamento troppo audace. La scena si svolge tra persone che discutono di moda e comportamento in un contesto pubblico, senza fare riferimenti a nomi o eventi specifici.

«Non è possibile vedere delle donne scollacciate in questo modo.». Mi volto di scatto, constatando che la signora seduta alla mia destra sta effettivamente parlando con me. «Lo vede che gli uomini sono vestiti tutti uguali, con la giacca e la cravatta, mentre le donne hanno vestiti che scoprono le spalle e le braccia? Secondo me ci vuole più contegno». Sono all’inaugurazione della nuova stagione della Filarmonica della Teatro alla Scala di Milano. Il teatro è esaurito e io ho un posto in platea. Rispondo alla vicina che è la mia prima volta lì, cercando di cambiare velocemente argomento. Lei mi sorride e mi racconta che è abbonata alla Scala da 40 anni, ma che dopo 30 passati a vedere l’opera si è stufata e ora preferisce i concerti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Chi andrà alla Scala tra 20 anni?

L’acqua dell’Oreto di nuovo potabile dopo 20 anni, andrà a PalermoLe acque del fiume Oreto, dopo più di 20 anni, rientreranno nel sistema di distribuzione idrica di Palermo.

ANTO CADE NELLA BOCCA DEL GIGANTE

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Chi andrà.

Discussioni sull' argomento Serata cover Sanremo, vince Ditonellapiaga con TonyPitoni. I duetti; Chi andrà all’Eurovision 2026 a rappresentare l’Italia; Carlo Conti: Curioso di chi vincerà Sanremo 2026. Il futuro? Potrei anche restare; Sanremo 2026, anticipazioni terza serata: ospiti, scaletta, chi canta stasera e la nuova classifica (sorprendente).

Prima della Scala, il presidio dei lavoratori dello spettacolo davanti al Teatro(LaPresse) Presidio dei lavoratori dello spettacolo davanti al Teatro Alla Scala dove questa sera andrà in scena la prima di ‘Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk’ di Dmitrij Šostakovi?. Siamo ... ilmessaggero.it

Convincente Juve contro un deludente Pisa… chi andrà in Champions #juve #seriea #championsleague #calcio #football - facebook.com facebook

Amici 25, anticipazioni 8 marzo: cambia il regolamento, ecco chi andrà al serale Scopri di più! x.com