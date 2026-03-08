Charlotte Casiraghi Le crepe dell’anima Segreti e confessioni raccontati a Vanity Fair

Martedì 10 marzo, i lettori del quotidiano riceveranno in omaggio una copia di Vanity Fair, che contiene un’intervista a Charlotte Casiraghi. La principessa condivide alcuni aspetti personali, parlando delle sue emozioni e delle sue difficoltà interiori. La collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale prosegue con questa pubblicazione esclusiva.

Prosegue il progetto di collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale Vanity Fair, che i nostri lettori riceveranno in omaggio martedì 10 marzo con l’acquisto del quotidiano. Nel nuovo numero riflettori su Charlotte Casiraghi, figlia di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi e nipote di Grace Kelly. Per Édition Julliard è uscito da poche settimane il suo libro, La fêlure (la crepa), un viaggio nelle crepe dell’anima, quelle che tutti in un modo o nell’altro si portano dietro. La fêlure intercetta, non necessariamente in modo deliberato, le inquietudini del nostro tempo: la salute mentale, la fragilità degli esseri, la ricerca di un equilibrio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

