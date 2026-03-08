Cesena Juventus Under 17 1-1 | i bianconeri vanno oltre l’emergenza rimontano e restano imbattuti

Nel match tra Cesena e Juventus Under 17, le due squadre sono finite sull’1-1. I bianconeri, nonostante alcune assenze, sono riusciti a rimontare e ottenere un risultato utile in trasferta. La partita si è conclusa con un pareggio che consente alla Juventus di mantenere il primo posto in classifica. La squadra ha dimostrato carattere anche in condizioni di emergenza.

Cesena Juventus Under 17, i bianconeri strappano un prezioso punto in trasferta nonostante le assenze e mantengono saldo il comando. La Juventus Under 17 strappa un pareggio di grandissimo carattere al termine della 21esima giornata del campionato giovanile. Il match disputato contro il Cesena si chiude con il punteggio finale di 1-1, risultato fondamentale che permette alla capolista di mantenere assolutamente inviolata la propria imbattibilità stagionale e blindare l’attuale primato. I ragazzi escono dal campo con un punto d’oro, maturato in totale emergenza offensiva. La vigilia della delicata trasferta non è stata affatto semplice per via di un’infermeria molto affollata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cesena Juventus Under 17 1-1: i bianconeri vanno oltre l’emergenza, rimontano e restano imbattuti Inter-Juventus, errore dell’arbitro: Bastona simula e i bianconeri restano in dieciL’episodio che ha acceso le polemiche durante il big match tra Inter e Juventus allo Stadio Giuseppe Meazza rischia di lasciare strascichi ben oltre... Juventus Pisa, terzo successo di fila: bianconeri vincono senza brillare e restano in sciadi Redazione Inter News 24Juventus Pisa, si conferma il momento positivo della squadra di Spalletti, cinica nella ripresa e a un punto dalla vetta... Contenuti e approfondimenti su Cesena Juventus Under. Temi più discussi: Giovanili | Il programma del weekend 7-8 marzo; Corsa salvezza Sampdoria: l'Empoli a Pasquetta, il 25 aprile a Cesena; Primavera 1. Il Sassuolo si riscatta battendo la Juventus: gli highlights (video); Virtus Entella - Cesena in Diretta Streaming | DAZN IT. Under 18 Cesena sconfitta a Roma: bianconeri restano terzi in classificaSconfitta per l’Under 18 a Roma per 2-0. Continua così il momento complicato per i bianconeri che comunque restano terzi in classifica. Ecco i risultati maturati sui campi nel weekend per le squadre ... ilrestodelcarlino.it L’Under 18 cade a Roma: 4-1. Under 17 ko, pari Under 16Sosta del campionato per la Primavera 1, questi i risultati delle altre formazioni giovanili bianconere. Under 18 Roma-Cesena 4-1. Cesena: Dorigo, Zaghini (29’ pt Cenerelli), Venturini (10’ st Casadei ... ilrestodelcarlino.it UNDER 17 - News su Reggiana-Cesena e Juventus-Bologna - facebook.com facebook