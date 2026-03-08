Cesate ancora vandalismi | casetta bruciata al parco giochi

A Cesate una casetta al parco giochi di piazza della Costituzione è stata distrutta da un incendio volontario. L’episodio si è verificato nelle ultime ore, causando danni alla struttura e preoccupando i residenti. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto, mentre il Comune ha già annunciato interventi di riparazione e rafforzamento delle misure di sorveglianza.

🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Cesate, ancora vandalismi: casetta bruciata al parco giochi Articoli correlati Cesate, filmato un uomo con il machete al Parco delle GroaneNuovi segnali di preoccupazione per la sicurezza nel comune di Cesate, dove è stato recentemente filmato un uomo armato di machete ai bordi del Parco...