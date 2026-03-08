Centro di raccolta di Ballabio scontro totale tra maggioranza e opposizione | Mentono sapendo di mentire

A Ballabio, il dibattito sul centro di raccolta dei rifiuti si è trasformato in uno scontro tra maggioranza e opposizione. Negli ultimi due giorni, le due fazioni si sono accusate reciprocamente di mentire, dando vita a un confronto acceso che ha coinvolto vari rappresentanti politici. La discussione si è sviluppata in tre momenti distinti, evidenziando le tensioni tra le parti coinvolte.

Il sindaco Bussola replica punto per punto alle accuse di Ballabio Futura (che poi "conferma tutto") sulle spese per il centro di raccolta rifiuti: tre le contestazioni respinte A Ballabio la querelle sul centro di raccolta rifiuti comunale è diventata uno scontro politico aperto, scandito in tre atti nell'arco di due giorni. Tutto inizia nella mattinata di venerdì 6 marzo, quando il gruppo di opposizione Ballabio Futura pubblica su Facebook un lungo post corredato da un volantino dal titolo "Centro di raccolta: anni di bugie e soldi buttati". Il testo accusa l'amministrazione guidata dal sindaco Giovanni Bruno Bussola di aver sprecato denaro pubblico e annuncia che i cittadini pagheranno il conto nelle future Tari. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Iniziati i lavori al centro di raccolta comunale di BallabioSono partite oggi, giovedì 26 febbraio, le opere di mitigazione da caduta massi al Centro di raccolta comunale di Ballabio. Contenuti utili per approfondire Centro di raccolta di Ballabio scontro.... Temi più discussi: Centri raccolta rifiuti, upgrade regole in dirittura d'arrivo; Centro di raccolta intercomunale Re di Coppe: apertura anche la domenica / Avvisi / Novità / Homepage; Bergamo, il Centro di raccolta dei rifiuti pronto per fine estate - Foto; Residenti di via Petroni contrari al centro raccolta: Rifiuti sotto casa e immobili che non valgono più niente - FoggiaToday. Centro di raccolta rifiuti, riecco CavallaroForio mette un altro tassello nel complesso mosaico della gestione dei rifiuti e soprattutto l’amministrazione tira dritto per la sua strada nonostante le pro ... ilgolfo24.it Residenti di via Petroni contrari al centro raccolta: Rifiuti sotto casa e immobili che non valgono più nienteIn via Domenico Petroni si potranno consegnare carta, plastica, vetro, legno, ingombranti, Raee, farmaci, pile, potature e molto altro ... foggiatoday.it L’iniziativa promossa dal Comune di Colle Val d’Elsa con il Centro di Salute mentale per valorizzare il museo come luogo di benessere sociale e inclusione - facebook.com facebook Bergamo, il Centro di raccolta dei rifiuti pronto per fine estate - Foto x.com