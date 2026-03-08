Ceffa-Forza Italia | Un’intimidazione

Forza Italia definisce un'azione come un tentativo di intimidazione politica, reagendo a una provocazione recentissima. La risposta arriva dopo una dichiarazione fatta da un esponente del partito, che ha suscitato reazioni e discussioni tra gli osservatori politici. La vicenda si svolge in un contesto di tensione, senza che siano stati ancora individuati responsabili o chiariti tutti i dettagli.

"Un tentativo di intimidazione politica". Così Forza Italia replica alla provocazione lanciata da Andrea Ceffa: il sindaco, in relazione ai “tentennamenti“ degli azzurri sulla riconferma alla sua candidatura, aveva detto a chiare lettere che, in assenza di una presa di posizione chiara nell’arco di 24 ore, avrebbe provveduto ad avvicendare i due assessori di Forza Italia attualmente in giunta, Antonella Mairate e Massimo Boccalari. "Abbiamo appreso con stupore della presa di posizione del sindaco – dice il segretario Marco Demarziani – e della sua narrazione, strumentale e soggettiva, che ha il chiaro sapore dell’intimidazione politica. Al... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

