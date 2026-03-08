C’è Posta per Te domina gli ascolti tv del 7 marzo | Sanremo Top si ferma al 19.9%

Il 7 marzo, il programma di Maria De Filippi, C’è Posta per Te, ha ottenuto gli ascolti più alti della serata, superando il 27% di share e battendo Rai1, che con Sanremo Top ha raccolto meno di 3 milioni di spettatori. La gara tra i due show si è svolta durante il sabato sera, con C’è Posta per Te che ha dominato gli ascolti televisivi.

Il sabato sera premia ancora Maria De Filippi: C'è Posta per Te supera il 27% di share e batte Rai1, dove Sanremo Top resta sotto i 3 milioni. La sfida nell'access premia Stefano De Martino. La serata televisiva di sabato 7 marzo proponeva una sfida molto attesa tra due volti simbolo della tv generalista: Maria De Filippi e Carlo Conti. Da una parte il consolidato successo di C'è Posta per Te su Canale 5, dall'altra lo speciale Sanremo Top su Rai1. Una sfida tra intrattenimento popolare e celebrazione musicale che ha acceso la competizione del prime time. C'è Posta per Te domina la prima serata La sfida del sabato sera viene vinta ancora una volta da Maria De Filippi, con C'è Posta per Te che supera nettamente la concorrenza e si conferma uno dei programmi.