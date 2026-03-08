C' è posta per te chiude in bellezza la stagione e supera Sanremo Top

C'è Posta per Te conclude la stagione con un risultato positivo, superando Sanremo Top negli ascolti del sabato sera. Su Rai1, Sanremo Top ha registrato una media di circa 2,8 milioni di spettatori, pari al 19% di share. La trasmissione di Maria De Filippi si piazza quindi davanti alla gara musicale, attirando un pubblico consistente. Entrambi i programmi sono andati in onda nella stessa fascia oraria.

Gli ascolti del sabato televisivo vedono su Rai1 Sanremo Top raggiungere una media di 2.805.000 spettatori pari al 19.9%. Su Canale5 C'è Posta per Te chiude invece la stagione con una media di 3.830.000 spettatori e uno share del 27.1%, vincendo la serata. Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 572.000 spettatori pari al 3.1% e F.B.I. International 505.000 pari al 3.0%. Su Italia1 Nanny McPhee – Tata Matilda sigla 837.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Caccia all'agente Freegard totalizza una media di 533.000 spettatori pari al 3.2% di share. Su Rete4 il film Banana Joe diverte 635.000 spettatori con share del 3.8%. Su La7 In Altre Parole totalizza 1.293.000 spettatori con il 7. 🔗 Leggi su Iltempo.it

