C’è differenza tra potere maschile femminile e femminista

L’autrice spiega come percepisca il potere, descrivendolo come qualcosa di evidente e scenico, in modo quasi teatrale. Nel suo testo affronta le differenze tra il potere maschile, femminile e femminista, evidenziando come queste categorie vengano viste e interpretate. La riflessione si concentra sulla sua convinzione che il potere abbia un carattere concreto e visibile, piuttosto che astratto o invisibile.

Ho sempre creduto che il potere fosse qualcosa di tangibile, manifesto, addirittura teatrale. E lo è, in parte. Dall’altra, mi sono resa conto che il potere è più simile all’aria: non lo vedi, ma decide quanto puoi respirare. Decide quanto spazio occupi. Ho imparato presto che il potere femminile è tollerato solo a determinate condizioni: che sia gentile, rassicurante, che non faccia troppo rumore, ma – soprattutto – che non faccia sentire minacciato chi, quel potere, lo esercita da secoli indisturbato. E così, nel mantenere una posizione pubblica – che sia lavorativa, o che coinvolga qualsiasi altro aspetto della propria vita – molte di noi imparano a “regolarsi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

