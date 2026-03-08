CdS – oggi vale più di 50 milioni

Oggi il valore del CdS supera i 50 milioni di euro. La notizia è stata diffusa questa mattina, confermando la crescita del prodotto nel mercato. La cifra si basa su una valutazione aggiornata e ufficiale, che riflette l’andamento recente. Non sono stati forniti dettagli sui parametri impiegati per questa stima o sui soggetti coinvolti nel processo di valutazione.

2026-03-08 10:07:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dal CdS: ROMA – Certi frutti arrivano dopo una semina accurata e paziente, altri possono nascere grazie a un’intuizione istantanea. La Roma con Manu Koné ha compiuto una scelta felice nel tempo di un lampo: il piano d’azione si è strutturato prima nella testa di Daniele De Rossi, che aveva individuato proprio in quel centrocampista muscolare e dinamico la risposta a una mancanza evidente nel cuore del reparto, poi la Roma ha fatto il resto offrendo 18 milioni al Borussia Monchengladbach. Qualità e fibre, energia e personalità. Quando si è aperta la possibilità, l’ex tecnico non ha lasciato nulla al caso: tra telefonate e messaggi ha convinto il ragazzo a scegliere il suo progetto, l’opera di convincimento nei confronti dell’uomo mercato Ghisolfi ha fatto il resto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Gol e leadership: questo Castro vale oro. Un talento mondiale da almeno 50 milioniDopo il rinnovo, il gol da tre punti e una prestazione da leader: ora è caccia al primo gol in Europa per chiudere il cerchio e trascinare il Bologna...

Sabatini su Vergara: «Vale 50 milioni, gioca ! Ecco la mia risposta sul dibattito tra spettacolo e risultati»Vergara viene descritta come un elemento che compensa parte delle mancanze di mercato, giocando con una convinzione forte nel proprio ruolo e con una...

