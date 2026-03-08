Cavallino altri tre punti

Nel match tra Cavallino 4 Torri e Sios Novavetro, la squadra di casa ha conquistato altri tre punti, vincendo in tre set con i parziali 25-20, 26-24 e 27-25. La partita si è svolta senza interruzioni, e la Cavallino 4 Torri Volley ha mantenuto il ritmo, ottenendo la quarta vittoria consecutiva. La squadra ospite ha completato la sfida senza riuscire a invertire l’andamento dei set.

cavallino 4 torri 3 sios novavetro 0 Parziali: 25-20, 26-24, 27-25 La Cavallino 4 Torri Volley non si ferma più. Dopo Querzoli Volley Forlì e Sab Group Rubicone, la squadra di Dall'Olio centra la terza vittoria di fila superando con un secco 3-0 la Sios Novavetro confermando i progressi evidenziati nelle ultime settimane. Il tecnico manda in campo Ciardo palleggiatore, Bellia opposto, Focosi e Reccavallo centrali, Jolivot e Rossetti schiacciatori, Puppi libero. I padroni di casa partono fortissimo, trascinati da un grande Bellia in battuta (9-2). Sul 19-13 la strada sembra in discesa, ma la Sios Novevetro accorcia sul 19-17. La Cavallino torna a fare sul serio (22-17) e chiude i conti con un primo tempo di Reccavallo (25-20).