Cava spuntano segni sospetti sul citofono | l' allarme di un residente

A Cava de' Tirreni, un residente di zona Castagneto ha notato la comparsa di una lettera

Una "m" è spuntata sul citofono accanto al cognome di un residente di zona Castagneto, a Cava de' Tirreni. A segnalarlo, anche a mezzo social, sul gruppo "Sei di Cava se puoi parlare", lo stesso malcapitato preso di mira presumibilmente dai ladri: la "m" incisa dai malintenzionati, in particolare, indicherebbe ai complici di poter agire indisturbati di mattina, mettendo a segno il colpo. L'invito è di segnalare eventuali nuovi casi analoghi alle forze dell'ordine.

