Cassino torna operativa la Protezione Civile comunale | 21 volontari pronti a intervenire

A Cassino, la Protezione Civile comunale è tornata in funzione con 21 volontari pronti a intervenire in caso di emergenza. L’attivazione ufficiale del gruppo segue l’approvazione regionale dell’atto conclusivo, che ha completato l’iter per la ricostituzione del nucleo operativo. La ripresa delle attività è ora pienamente operativa e pronta a intervenire sul territorio.

Concluso l’iter con l’approvazione della Regione Lazio. Coordinatore operativo Francesco Di Meo. Primo impiego durante la “Notte Bianca del commercio”. È pienamente operativa l’unità comunale di Protezione Civile di Cassino. La concreta attivazione del gruppo arriva dopo l’approvazione dell’atto conclusivo da parte della Regione Lazio, che ha sancito il completamento dell’iter per la ricostituzione del nucleo operativo. Il gruppo potrà contare su 21 volontari impegnati nelle attività di prevenzione, mitigazione dei rischi e intervento in caso di emergenze. Il coordinamento operativo è stato affidato a Francesco Di Meo, ufficiale in pensione dell’Esercito Italiano con esperienza nella gestione delle risorse umane e delle situazioni di emergenza. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it La visita nella sala operativa della Protezione civileL’esercito silenzioso che sta vigilando sulle Olimpiadi: 2mila volontari, suddivisi in quattro “quadranti“, i tre palazzetti dello sport dove si... Tutto quello che riguarda Protezione Civile. Discussioni sull' argomento Cassino, torna operativa la Protezione Civile comunale: 21 volontari pronti a intervenire; Cassino - Operativa l'unità comunale di Protezione Civile; Protezione Civile Cassino: il nuovo gruppo comunale è ufficialmente operativo; Neve a quote basse, i sindaci preparano la task force. E la Protezione civile di Teheran: «Pioggia acida, rimanere in casa» - facebook.com facebook Il bollettino di criticità e allerta meteo-idro per sabato #7marzo è VERDE per: rischio idraulico rischio idrogeologico rischio temporali Il colore VERDE indica assenza di fenomeni previsti e prevedibili #protezionecivile x.com