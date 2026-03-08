La Corte di Cassazione ha confermato la detenzione di Chico Forti, respingendo la richiesta di libertà condizionale avanzata dai suoi avvocati. La decisione si basa su elementi giudiziari che hanno portato a mantenere l'uomo in carcere. La richiesta di scarcerazione era stata presentata in precedenza dai legali, ma è stata rigettata dalla corte.

“Mancato ravvedimento interiore e mancato risarcimento ai familiari della vittima”, per questi motivi la Cassazione non ha ritenuto Chico Forti idoneo a poter godere della libertà condizionale. L’uomo dovrà, quindi, restare nel carcere di Verona Montorio dove sta scontando la condanna inflittagli per l’omicidio dell’americano Dale Pike – per il quale si è sempre dichiarato innocente – avvenuto il 15 febbraio del 1998 a Miami, in Florida. I giudici della Corte di Cassazione non avrebbero rivisto in Forti il beneficio del lavoro diurno fuori dalle mura del penitenziario di Montorio, di cui l’uomo sta attualmente godendo sulla base dell’articolo 21 dell’ordinamento penitenziario. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Cassazione: Chico Forti resta in carcere

Chico Forti, una condanna senza prove

