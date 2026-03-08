Un allarme bomba in tribunale a Milano ha causato lo slittamento dell'udienza prevista per domani mattina sui domiciliari. La decisione di spostare l'udienza al 17 marzo è stata presa in seguito alla segnalazione di un oggetto sospetto. Le forze dell'ordine sono intervenute immediatamente per verificare la situazione e mettere in sicurezza l'edificio. Nessuna persona è rimasta ferita o coinvolta nell'incidente.

Milano, 8 marzo 2026 – È slittata al 17 marzo l'udienza fissata per domani mattina, lunedì 9, davanti al Tribunale del Riesame di Milano per discutere la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla difesa di Carmelo Cinturrino, l'assistente capo di polizia in carcere per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, ucciso nel boschetto di Rogoredo lo scorso 26 gennaio durante un controllo antidroga. Cinturrino resta in carcere: “Metodi intimidatori, potrebbe uccidere ancora e inquinare le prove”. Avviato processo disciplinare I nuovi avvocati A chiedere e ottenere il rinvio sono stati gli avvocati Marco Bianucci e Davide Giugno,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caso Cinturrino, l’allarme bomba in tribunale fa slittare l’udienza sui domiciliari

La telefonata anonima fa scattare l’allarme bomba al tribunale di Ivrea: evacuato l’edificioUna telefonata anonima ha fatto scattare l’allarme bomba al tribunale a Ivrea, in via Cesare Pavese, intorno alle 11 di lunedì 29 dicembre.

Paura a Milano, allarme bomba al tribunaleLa polizia e i vigili del fuoco stanno intervenendo al palazzo di giustizia di Milano dove sono arrivate più telefonate, pare con voce straniera, in...

