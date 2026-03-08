Case rifugio da Ikea kit e arredi per due nuove strutture | A sostegno delle vittime di violenza

Da giovedì, presso il centro commerciale Esp, è aperto un nuovo punto Ikea dedicato a

Il marchio ha lavorato insieme a Linea Rosa anche alla realizzazione di kit di prima accoglienza per donne e bambini ospitati nelle case protette Con l'apertura dello store Ikea, il nuovo "plan and order" point aperto giovedì al centro commerciale Esp, il colosso svedese in città oltre ad aver inaugurato un nuovo punto vendita ha ufficializzato un rapporto di collaborazione con il centro antiviolenza della città. A partecipare all'evento di apertura è stata infatti anche la presidente di Linea Rosa, Alessandra Bagnara, che ha spiegato come sia avvenuto l'incontro. "Ci hanno contattato per sapere di che cosa avessimo bisogno, cosa potessero offrire a sostegno delle donne e dei bambini che si trovano in contesti di violenza e che ogni giorno ci chiedono aiuto – ha spiegato la presidente –.

