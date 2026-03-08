Casa invasa dal fumo di un incendio | 80enne intrappolata e poi salvata

Un incendio ha avvolto un’abitazione poco distante dalla strada principale, generando una colonna di fumo scuro che si alzava nel cielo. All’interno dell’edificio si trovava un’anziana di 80 anni, rimasta intrappolata dal fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno portato in salvo la donna. Nessun altro ferito è stato segnalato.

In fiamme la casetta con gli attrezzi posta nel giardino dell'abitazione. L'intervento dei carabinieri Un’alta e densa colonna di fumo scuro che si alzava da un’abitazione poco distante dalla strada principale. Quest’immagine ha catturato l’attenzione dei carabinieri di Voghera impegnati a svolgere il loro normale servizio: hanno perciò cambiato destinazione e si sono avvicinati alla casa interessata dalle fiamme, nel comune di Bagnaria. Una volta sul posto hanno visto che un violento incendio era divampato all’interno della casetta con gli attrezzi posta nel giardino dell’abitazione. Il problema principale era però la fitta coltre di fumo, che (anche a causa del vento) stava rendendo inaccessibile la porta d’ingresso della casa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Scoppia un incendio e rimane intrappolata da fumo e fiamme in casa nel Pavese, 80enne salvata dai carabinieriI carabinieri di Voghera (Pavia) hanno salvato un'80enne rimasta intrappolata in casa a causa di un incendio.

Leggi anche: Incendio in centro storico, donna intrappolata nel fumo salvata dai pompieri. Quattro persone evacuate

Contenuti e approfondimenti su Casa invasa.

Temi più discussi: Incendio in casa: mamma 98enne e figlia di 73 anni muoiono nell'abitazione invasa dalle fiamme e dal fumo; Corte dei Conti invasa dal fumo, uffici fatti evacuare: controlli dei Vigili del fuoco; Corte dei Conti invasa dal fumo, uffici fatti evacuare: controlli dei Vigili del fuoco; Materasso avvolto dalle fiamme, i vicini lanciano l'allarme: 75enne intossicata. Il rogo innescato da una sigaretta.

Voghera, 80enne intrappolata nell'abitazione invasa da fumo e fiamme salvata dai carabinieri che forzano la portaA notare la colonna di fumo sono stati proprio i militari della Compagnia di Voghera durante il loro normale servizio: sono riusciti ad aprirsi un varco nella recinzione e a raggiungere il retro della ... milano.corriere.it

Paura in città: fiamme dal materasso, casa invasa dal fumoPrincipio d’incendio in un appartamento a Vicenza: fiamme partite da un materasso, Vigili del fuoco in azione. Nessun ferito. nordest24.it

Voghera, 80enne intrappolata nella casa invasa dal fuoco salvata dai carabinieri che hanno forzato la porta - facebook.com facebook