Casa di Comunità La Usl 2 cerca un immobile per uffici e ambulatori

La Usl Umbria 2 è alla ricerca di un immobile da destinare a uffici e ambulatori per il centro servizi sanitari e la casa di comunità. L'ente sanitario sta valutando diverse opzioni per trovare la struttura più adatta alle sue esigenze. La ricerca si concentra su immobili disponibili nella zona. Nessun dettaglio sui tempi o sui criteri di selezione è stato comunicato.

La Usl Umbria 2 continua a cerca un immobile per allestire il centro servizi sanitari e la casa di comunità. Per presentare la domanda c'è tempo fino al 2 aprile. La questione di recente ha portato a un acceso dibattito tra il sindaco Stefano Zuccarini e la Presidente della Regione Stefania Proietti a proposito dei 18 milioni di euro stanziati dall'Inail per la realizzazione del centro servizi. Ebbene la stessa Presidente Proietti aveva rassicurato i folignati, confermando l'impegno della regione che sta valutando la migliore ubicazione definitiva. "È fondamentale – aveva spiegato la presidente – realizzare un'opera che risponda pienamente alle esigenze dei cittadini e che si integri efficacemente con l'ospedale e la rete dei servizi territoriali".