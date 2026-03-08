Carrarese-Palermo 0-1 le pagelle | Gomes impreciso Segre entra e dà l' anima

Il Palermo ha vinto 1-0 contro la Carrarese in una partita che ha visto Gomes meno preciso e Segre entrare in campo e dare energia. La gara si è giocata a Carrara e il risultato finale ha premiato la squadra ospite, senza che si possa parlare di prestazioni particolarmente brillanti da entrambe le parti. La partita si è conclusa con il Palermo che ha portato a casa i tre punti.

Il francese e Gyasi non brillano, il "dottore" entra con grinta e determinazione. Pohjanpalo devastante in area di rigore, bene anche Joronen e Bani Quello che conta, nel calcio, è il risultato: il Palermo, pur non disputando una bella partita, porta a casa un successo importanza marmorea a Carrara. La rete di Pohjanpalo nel primo tempo decide una gara nella quale la squadra di Inzaghi ha sofferto moltissimo: inutile negarlo, gli avversari hanno creato notevoli difficoltà e hanno colpito due pali. Il successo porta i rosanero a sole tre lunghezze dal Monza, ieri caduto in trasferta contro lo Spezia. Pohjanpalo è letale in area di rigore, male Gyasi e Gomes.